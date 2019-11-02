Малайзия готова закупать самолеты из России - премьер

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Малайзия готова закупать российские самолеты, отказавшись от европейских производителей в связи с планами ограничить экспорт пальмового масла. Об этом заявил в субботу премьер-министр страны Махатхир Мохамад, выступая на деловом и инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"Если вы снижаете или ограничиваете наш импорт, то мы предпримем такие же меры и не будем покупать ваши товары", - сказал глава правительства. "Мы будем закупать российские самолеты, а не ваши", - подчеркнул Махатхир, выступая с критикой Евросоюза, который планирует отказаться от поставок из Малайзии пальмового масла.

