Турецкий министр пригрозил вернуть в Европу пленных террористов ИГ
19:30 02.11.2019 Источник: РОСБАЛТ
Европейские страны должны принять меры на фоне ситуации с пленными в Сирии террористами «Исламского государства» (ИГ, запрещена на территории РФ). С таким заявлением выступил глава турецкого МИД Сулейман Сойлу.
Он упрекнул Европу в «безответственном» поведении и перекладывании ответственности за эту проблему на Турцию, сообщает Reuters. Министр пригрозил, что, если европейские страны не изменят свою позицию, Анкара «отправит боевиков ИГ в их родные страны».
До начала турецкой операции «Источник мира» на севере Сирии территории, где расположены лагеря пленных боевиков, были под контролем сирийских курдов. Всего там находятся около 2 тыс. иностранцев, в том числе порядка 800 европейцев. Росбалт
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