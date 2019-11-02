Турецкий министр пригрозил вернуть в Европу пленных террористов ИГ

19:30 Источник: РОСБАЛТ

Европейские страны должны принять меры на фоне ситуации с пленными в Сирии террористами «Исламского государства» (ИГ, запрещена на территории РФ). С таким заявлением выступил глава турецкого МИД Сулейман Сойлу.

Он упрекнул Европу в «безответственном» поведении и перекладывании ответственности за эту проблему на Турцию, сообщает Reuters. Министр пригрозил, что, если европейские страны не изменят свою позицию, Анкара «отправит боевиков ИГ в их родные страны».



До начала турецкой операции «Источник мира» на севере Сирии территории, где расположены лагеря пленных боевиков, были под контролем сирийских курдов. Всего там находятся около 2 тыс. иностранцев, в том числе порядка 800 европейцев. Росбалт

