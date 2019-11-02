0
0
25
НОВОСТИ

Турецкий министр пригрозил вернуть в Европу пленных террористов ИГ

19:30 02.11.2019 Источник: РОСБАЛТ

Европейские страны должны принять меры на фоне ситуации с пленными в Сирии террористами «Исламского государства» (ИГ, запрещена на территории РФ). С таким заявлением выступил глава турецкого МИД Сулейман Сойлу.

Он упрекнул Европу в «безответственном» поведении и перекладывании ответственности за эту проблему на Турцию, сообщает Reuters. Министр пригрозил, что, если европейские страны не изменят свою позицию, Анкара «отправит боевиков ИГ в их родные страны».

До начала турецкой операции «Источник мира» на севере Сирии территории, где расположены лагеря пленных боевиков, были под контролем сирийских курдов. Всего там находятся около 2 тыс. иностранцев, в том числе порядка 800 европейцев.  Росбалт

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 02.11.2019
Human Rights Watch сочла незаконным призыв крымчан в армию
0
42
10:00 02.11.2019
Подводный аппарат "Лошарик" доставили в Северодвинск для ремонта - источник
0
99
08:50 02.11.2019
Стрелявшего в сослуживцев рядового не должны были отправлять в караул - СМИ
0
97
23:58 01.11.2019
Заключать военный союз Россия и Китай не собираются
0
139
20:15 01.11.2019
Британский десант высадился в Эстонии в рамках учений Tractable
0
177
17:12 01.11.2019
Разведение сил в районе Золотого завершено
0
143
14:00 01.11.2019
Власти Сербии рассматривают возможность покупки систем С-400 в кредит - СМИ
0
173
13:05 01.11.2019
Российские военные начали патрулировать сирийскую границу с турецкими коллегами
0
130
20:00 31.10.2019
Корвет "Гремящий" оснастят гиперзвуковыми ракетами "Циркон" - Путин
0
165
16:32 31.10.2019
Турция намерена передать России 18 пленных сирийских военных - СМИ
0
199

Возврат к списку