В Москве застрелен глава центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии
20:00 02.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководитель центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев застрелен на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"На улице Академика Анохина застрелен глава центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что около 18:30 поступило сообщение о стрельбе в районе дома 2, корпус 1, на улице Академика Анохина. Были ранены два человека, оба они мертвы.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, январе 2019 года на Эльджаркиева уже было покушение. Когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. В результате тяжелые ранения получили трое полицейских, ехавшие в машине вместе с Эльджаркиевым, сам он не пострадал.
НОВОСТИ
- 21:00 02.11.2019
- Саудовская Аравия одобрила IPO для Saudi Aramco на $1,5 трлн
- 20:30 02.11.2019
- Сборная России по хоккею на траве не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры-2020
- 19:30 02.11.2019
- Турецкий министр пригрозил вернуть в Европу пленных террористов ИГ
- 19:00 02.11.2019
- Малайзия готова закупать самолеты из России - премьер
- 18:30 02.11.2019
- РПЦ прекратит общение с главой Элладской церкви
- 18:00 02.11.2019
- Human Rights Watch сочла незаконным призыв крымчан в армию
- 17:30 02.11.2019
- Российские шахматисты стали победителями командного чемпионата Европы
- 17:00 02.11.2019
- Президент Киргизии заявил, что не давал распоряжение о захвате Атамбаева
- 16:00 02.11.2019
- Водитель протаранил памятник Александру III в Иркутске
- 15:00 02.11.2019
- Суд заключил под стражу охранника детского сада в Нарьян-Маре, где был убит ребенок
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать