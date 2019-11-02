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В Москве застрелен глава центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии

20:00 02.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководитель центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев застрелен на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На улице Академика Анохина застрелен глава центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что около 18:30 поступило сообщение о стрельбе в районе дома 2, корпус 1, на улице Академика Анохина. Были ранены два человека, оба они мертвы.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, январе 2019 года на Эльджаркиева уже было покушение. Когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. В результате тяжелые ранения получили трое полицейских, ехавшие в машине вместе с Эльджаркиевым, сам он не пострадал.

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