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Саудовская Аравия одобрила IPO для Saudi Aramco на $1,5 трлн

21:00 02.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Саудовская Аравия одобрила IPO на 1,5 трлн долларов нефтяной компании Saudi Aramco. Окончательное решение о первичном размещении акций нефтяной компании на бирже принял наследный принц Мухаммед бин Салман, пишет Bloomberg.

По информации издания, монарх счёл, что поддержка саудовских бизнесменов достаточна для проведения IPO. Размещение должно стать крупнейшим в истории. По данным агентства Reuters, если размещение бумаг на бирже состоится, то капитализация Saudi Aramco достигнет 1,5 трлн долларов.  Говорит Москва

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