09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США. С таким утверждением выступила в субботу газета "Вашингтон пост" со ссылкой на действующих и бывших сотрудников вашингтонской администрации.

По их сведениям, республиканец испытывал "к Украине неукротимую ненависть с первых дней пребывания в Белом доме". "Мы никогда не могли этого понять", - отметил источник издания, предположив, что причиной такого отношения Трампа к республике стала информация о том, что ее руководство якобы сотрудничало с демократами во время предвыборной гонки в 2016 году с целью не допустить победы нынешнего американского лидера. "Звучали обвинения в том, что они [украинские власти] как-то помогали предвыборному штабу [экс-госсекретаря Хиллари] Клинтон. Звучали обвинения, что они могли навредить ему [Трампу]. Он просто ненавидел Украину", - добавил источник газеты.