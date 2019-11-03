WP: Трамп испытывал к Украине "неукротимую ненависть"...
09:00 03.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США. С таким утверждением выступила в субботу газета "Вашингтон пост" со ссылкой на действующих и бывших сотрудников вашингтонской администрации.
По их сведениям, республиканец испытывал "к Украине неукротимую ненависть с первых дней пребывания в Белом доме". "Мы никогда не могли этого понять", - отметил источник издания, предположив, что причиной такого отношения Трампа к республике стала информация о том, что ее руководство якобы сотрудничало с демократами во время предвыборной гонки в 2016 году с целью не допустить победы нынешнего американского лидера. "Звучали обвинения в том, что они [украинские власти] как-то помогали предвыборному штабу [экс-госсекретаря Хиллари] Клинтон. Звучали обвинения, что они могли навредить ему [Трампу]. Он просто ненавидел Украину", - добавил источник газеты.
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