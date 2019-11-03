В Москве 3 ноября воздух может прогреться до 5 градусов тепла

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков и 3-5 градусов тепла в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. Ожидается южный ветер скоростью до 7-12 м/с днем и 5-10 м/с ночью. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.