Всем дипломатам Венесуэлы придется за 48 часов покинуть Сальвадор
09:40 03.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сальвадор высылает всех дипломатов Венесуэлы и предоставляет им 48 часов, чтобы покинуть территорию страны. Об этом в воскресенье сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление правительства Сальвадора.
По данным агентства, руководство страны подчеркивает, что не признает Николаса Мадуро законным президентом Венесуэлы и считает лидера оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности главы государства.
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