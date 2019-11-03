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НОВОСТИ

Всем дипломатам Венесуэлы придется за 48 часов покинуть Сальвадор

09:40 03.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сальвадор высылает всех дипломатов Венесуэлы и предоставляет им 48 часов, чтобы покинуть территорию страны. Об этом в воскресенье сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление правительства Сальвадора.

По данным агентства, руководство страны подчеркивает, что не признает Николаса Мадуро законным президентом Венесуэлы и считает лидера оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности главы государства.

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