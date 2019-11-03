Британские богачи задумались о бегстве из страны, если премьером станет лейборист Корбин - СМИ

10:00 Источник: Газета.Ru

Британские миллиардеры готовятся покинуть страну в кратчайшие сроки в случае победы лейбористов на выборах, сообщает The Guardian.

Уточняется, что миллиардеры опасаются, что в случае, если Джереми Корбин станет премьер-министром, они потеряют миллиарды фунтов из-за новых налогов.

В частности, специалисты юридических фирм Британии сообщили, что столкнулись с огромным потоком звонков от клиентов-миллионеров и миллиардеров с просьбой о помощи по вопросу переезда в другие страны, а также перемещения своего состояния за границу.