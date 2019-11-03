Единство ЕС в вопросе санкций против РФ может быть подорвано Парижем - польские аналитики

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В Польском институте международных отношений (PISM) при правительстве республики рассказали о «рисках», которые кроются в сближении России и Франции. В частности, аналитики полагают, что приверженность Эммануэля Макрона курсу на одностороннее налаживание диалога с Москвой может подорвать единство внутри ЕС и НАТО по ряду вопросов.

«Если Макрон продолжит в одностороннем порядке реализовывать курс на нормализацию отношений с Россией, не консультируясь с партнёрами по ЕС, это может привести к возникновению между государствами-членами новых, более острых разногласий касательно политики в отношении России. В результате единство ЕС в вопросе действующих санкций может быть подорвано», — отмечается в бюллетене PISM, с текстом которого ознакомился RT.

Эксперты аналитического центра полагают, что Макрон выступает за укрепление сотрудничества с Россией прежде всего для того, чтобы противодействовать растущему влиянию Китая в Европе. Таким образом, стратегия французского главы может заключаться в том, чтобы не допустить дальнейшего сближения Москвы и Пекина через улучшение отношений между ЕС и Россией.

