На борту самолета премьер-министра Японии произошло возгорание

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Небольшое возгорание произошло в салоне самолета правительства Японии по пути в Таиланд, на борту в тот момент находился премьер-министр Синдзо Абэ и другие члены японской делегации. Об этом сообщило в воскресенье агентство Киодо.

По его сведениям, загорелся духовой шкаф, предназначенный для разогревания еды. Огонь был быстро потушен, никто при этом не пострадал. Cамолет продолжил полет до Бангкока.