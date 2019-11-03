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На борту самолета премьер-министра Японии произошло возгорание

12:05 03.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Небольшое возгорание произошло в салоне самолета правительства Японии по пути в Таиланд, на борту в тот момент находился премьер-министр Синдзо Абэ и другие члены японской делегации. Об этом сообщило в воскресенье агентство Киодо.

По его сведениям, загорелся духовой шкаф, предназначенный для разогревания еды. Огонь был быстро потушен, никто при этом не пострадал. Cамолет продолжил полет до Бангкока.

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