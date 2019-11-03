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НОВОСТИ

В ООН назвали число убитых мирных граждан с начала конфликта в Донбассе

12:20 03.11.2019 Источник: Интерфакс

В Организации Объединенных Наций заявили о боле 3,3 тыс. убитых мирных граждан из-за продолжающейся с 2014 года войны в Донбассе.

"Убито более 3 тыс. 330 мирных граждан. Ранено до 9 тыс. 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами. 3,5 млн нуждаются в помощи", - сообщается в твиттере ООН. "Превыше всего люди хотят мира", - подчеркнули в организации.

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