Джонсон: Трамп "заведомо неправ" в своей оценке сделки по Brexit
12:35 03.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент США Дональд Трамп ошибается, считая, что сделка между Лондоном и Брюселем по Brexit может стать препятствием для заключения торгового соглашения с США. Об этом глава правительства заявил в воскресенье в интервью телеканалу "Скай ньюс".
"В этом отношении он заведомо не прав, любой, кто посмотрит на эту сделку, поймет, что это отличная сделка", - сказал Джонсон.
Слова Джонсона стали ответом на высказанные ранее Трампом опасения по поводу того, что соглашение Великобритании с ЕС может стать препятствием для углубления торговых связей между Лондоном и Вашингтоном.
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