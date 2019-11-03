СК рассказал о прогрессе в деле расследования убийства главы ЦПЭ Ингушетии
12:27 03.11.2019 Источник: Интерфакс
Следователи проверяют несколько человек на причастность к убийству в Москве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
"Уже за первые несколько часов расследования следователи Следственного комитета России серьезно продвинулись в работе по раскрытию данного преступления: намечены приоритетные версии произошедшего, отрабатывается круг лиц, возможно причастных к совершению преступления", - сказала Петренко в воскресенье "Интерфаксу".
Она отметила, что в целях оперативного установления полной картины произошедшего и скорейшего раскрытия преступления уголовное дело по поручению главы СКР Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат ведомства.
Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, в качестве свидетеля уже допрошен мужчина, находившийся во время нападения в машине вместе с Эльджаркиевыми.
Ранее сообщалось, что Начальник ЦПЭ МВД по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед были убиты накануне вечером на улице Академика Анохина в Москве. Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СК России Светлана Петренко, неизвестный произвел не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия в двух мужчин.
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