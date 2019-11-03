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В Грузии спасатели борются с наводнением в курортных городах

13:00 03.11.2019 Источник: РЕН ТВ

Непогода обрушилась на Черноморское побережье страны, затоплены основные курортные места. В частности, затоплен центр Батуми, также по колено в воде оказался соседний Кобулети. В районе работают спасательные службы, - сообщает РЕН ТВ.

Как заявили в службе ЖКХ Батуми: "На телефоны горячей линии поступают звонки со всех районов. Приходится выкачивать воду из жилых помещений. Кое-где повреждены коммуникации. Бригады стараются в короткие сроки устранить все проблемы".

Также закрыты некоторые перевалы в горных районах Аджарии - там сильный туман и снег.

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