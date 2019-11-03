Новость о драке между главой СБУ и шефом офиса президента Украины оказалась фейком

12:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Офис президента Украины Владимира Зеленского опроверг факт драки его главы Андрея Богдана и председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Соответствующее заявление в воскресенье сделал заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца. В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие", - написал Тимошенко в "Фейсбуке", комментируя информацию о драке Богдана и Баканова.