Новость о драке между главой СБУ и шефом офиса президента Украины оказалась фейком
12:50 03.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Офис президента Украины Владимира Зеленского опроверг факт драки его главы Андрея Богдана и председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Соответствующее заявление в воскресенье сделал заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца. В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие", - написал Тимошенко в "Фейсбуке", комментируя информацию о драке Богдана и Баканова.
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