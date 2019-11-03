Акция за независимость Шотландии собрала в Глазго около 20 тыс человек
14:00 03.11.2019 Источник: Газета.Ru
В Глазго около 20 тысяч людей поучаствовали в демонстрации за независимость Шотландии. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Как стало известно, одним из участников мероприятия стала глава шотландского правительства Никола Стерджен. Она отметила, что в случае победы Консервативной партии Бориса Джонсона на выборах в парламенте Шотландия покинет «семью европейских народов». По ее словам, при таком исходе независимость от Британии будет хорошей альтернативой.
НОВОСТИ
- 15:20 03.11.2019
- Снаряды времен Войны стали причиной остановки движения на границе Польши и Белоруссии
- 14:45 03.11.2019
- Британская оппозиция пытается найти в окружении Джонсона "русский след"
- 13:00 03.11.2019
- В Грузии спасатели борются с наводнением в курортных городах
- 12:50 03.11.2019
- Новость о драке между главой СБУ и шефом офиса президента Украины оказалась фейком
- 12:35 03.11.2019
- Джонсон: Трамп "заведомо неправ" в своей оценке сделки по Brexit
- 12:27 03.11.2019
- СК рассказал о прогрессе в деле расследования убийства главы ЦПЭ Ингушетии
- 12:20 03.11.2019
- В ООН назвали число убитых мирных граждан с начала конфликта в Донбассе
- 12:05 03.11.2019
- На борту самолета премьер-министра Японии произошло возгорание
- 10:52 03.11.2019
- Единство ЕС в вопросе санкций против РФ может быть подорвано Парижем - польские аналитики
- 10:00 03.11.2019
- Британские богачи задумались о бегстве из страны, если премьером станет лейборист Корбин - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать