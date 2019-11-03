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НОВОСТИ

Акция за независимость Шотландии собрала в Глазго около 20 тыс человек

14:00 03.11.2019 Источник: Газета.Ru

В Глазго около 20 тысяч людей поучаствовали в демонстрации за независимость Шотландии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как стало известно, одним из участников мероприятия стала глава шотландского правительства Никола Стерджен. Она отметила, что в случае победы Консервативной партии Бориса Джонсона на выборах в парламенте Шотландия покинет «семью европейских народов». По ее словам, при таком исходе независимость от Британии будет хорошей альтернативой.

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