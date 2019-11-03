Британская оппозиция пытается найти в окружении Джонсона "русский след"

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британская оппозиционная Лейбористская партия заинтересовалась обстоятельствами приема на работу главного советника премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, Доминика Каммингса из-за его работы в России в 90-х годах. Об этом сообщает в воскресенье газета "Санди таймс".

По ее информации, теневой "министр иностранных дел" Эмили Торнберри направила запрос своему коллеге в правительстве, главе Форин оффиса Доминику Раабу, в котором попросила ответить на вопрос, какой уровень допуска к секретной информации Каммингс получил при устройстве на нынешнюю должность. Как говорится в статье, причиной обращения лейбористов стала полученная от неназванного источника информация о том, что прошлая деятельность "правой руки" Джонсона в России вызывает "серьезную обеспокоенность". Копия письма была направлена также советнику премьер-министра по национальной безопасности Марку Седвиллу и главам британской службы контрразведки МИ-5 и британской внешней разведки МИ-6.

Как говорится в статье, Торнберри в частности поинтересовалась, не вызывает ли прошлое Каммингса обеспокоенности в свете того, что он получил "доступ к секретным материалам самого высокого уровня или того, чтобы он получил столь большие возможности влиять на политику правительства Великобритании". Ни представители секретариата британского кабинета министров, ни сам Каммингс не стали комментировать эту информацию.