Октябрь 2019 года в Москве стал самым теплым за всю историю наблюдений
17:00 03.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прошедший октябрь стал самым теплым в России за всю историю вслед за летними месяцами и сентябрем, и теперь 2019 год "соревнуется" за право стать самым жарким в истории метеонаблюдений с 2016-м. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Гидрометцентр России ранее рассчитал, что лето 2019 года стало самым жарким на Северном полушарии Земли за всю историю регулярных наблюдений, то есть с 1891 года. Такой же результат показал сентябрь. Сегодня, по самым последним расчетам, октябрь тоже оказался самым теплым месяцем за всю историю наблюдений. Теперь от ноября и декабря зависит, станет ли 2019 год самым теплым в истории", - сообщил он.
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