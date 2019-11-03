В Украине утверждают, что их сверхзвуковую ракету "Молния" сбить невозможно
17:04 03.11.2019 Источник: Газета.Ru
Украинские инженеры днепровского конструкторского бюро «Южное» разработали противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния», которую по их утверждению сбить невозможно. Об этом сообщают местные СМИ.
Как стало известно, ракеты разместят на истребителях Су-27 и Су24М, состоящих на вооружении ВВС Украины. При этом создатели оружия заявляют, что «Молния» способна развивать скорость в районе от 2 до 2,5 тысяч км/ч.
Отмечается, что оружейная новинка может быть предназначена для противодействия ВМФ России в Азовском и Черном морях.
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