В Украине утверждают, что их сверхзвуковую ракету "Молния" сбить невозможно

17:04 Источник: Газета.Ru

Украинские инженеры днепровского конструкторского бюро «Южное» разработали противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния», которую по их утверждению сбить невозможно. Об этом сообщают местные СМИ.

Как стало известно, ракеты разместят на истребителях Су-27 и Су24М, состоящих на вооружении ВВС Украины. При этом создатели оружия заявляют, что «Молния» способна развивать скорость в районе от 2 до 2,5 тысяч км/ч.

Отмечается, что оружейная новинка может быть предназначена для противодействия ВМФ России в Азовском и Черном морях.