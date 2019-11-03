Венесуэла зеркально объявила дипломатов из Сальвадора персонами нон-грата

19:51 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Венесуэлы объявило персонами нон грата дипломатов из Сальвадора в ответ на высылку своего дипломатического корпуса из этой страны. Об этом сообщил в воскресенье МИД Венесуэлы.

"Правительство Боливарианской Республики сообщает, что приняло решение объявить персонами нон грата всех членов дипломатического корпуса Сальвадора", - говорится в заявлении.

По словам МИД, сальвадорские дипломаты должны покинуть Венесуэлу в течение 48 часов. "Это решение было принято в строгом соответствии с принципом взаимности после неслыханного шага правительства Сальвадора, выславшего венесуэльский дипломатический корпус, который был аккредитован в стране должным образом", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.