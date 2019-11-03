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Песков: Здравоохранение в России, видимо, просто не так оталажено

19:54 03.11.2019 Источник: Интерфакс

Система здравоохранения в России, к сожалению, неспособна к самообновлению и самостоятельному поддержанию необходимого уровня своей деятельности, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"До 2008 года в результате нацпроекта был сделан существенный прорыв в медицине, начальном звене, но прошло больше десяти лет, и, наверное, с сожалением можно признать, что система, по всей видимости, просто не так отлажена, чтобы самообновляться, и, наверное, нет механизмов саморегулирования, которые обеспечивали бы необходимый высокий уровень и в оснащенности оборудованием, и техникой, и врачами и так далее", - сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

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