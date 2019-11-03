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Белорусские археологи, вероятно, нашли печать Мономаха

19:57 03.11.2019 Источник: Интерфакс

В Гродно во время раскопок на территории Нового замка нашли так называемую вислую печать, которая возможно принадлежала Владимиру Мономаху, сообщает Гродненский государственный историко-археологический музей

"Несколько дней назад минский археолог Иван Спирин во время работ на Новом замке нашел вислую печать, которую смело можно отнести к первым годам существования Гродно", - заявили в музее.

Там отметили, что такие свинцовые печати зажимались на шнурках, прикрепленных к документам, например, письмам.

"С печатью будут работать специалисты, но уже можно предположить, что она принадлежит князю Владимиру Мономаху, отцу гродненской княжны Агафьи", - подчеркнули в музее.

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