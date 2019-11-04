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Льюис Хэмилтон в шестой раз выиграл чемпионат мира "Формулы-1"

00:01 04.11.2019 Источник: НГ-Online

На трассе Circuit of The Americas в американском штате Техас Гран-При США закончился победой пилота Mercedes Вальттери Боттаса и досрочным получением титула чемпиона серии 2019 года его напарником Льюисом Хэмилтоном. Для британца это уже шестой чемпионский титул. Ранее Mercedes уже отпраздновал победу в Кубке Конструкторов. В уходящем сезоне ни одна из команд снова ничего не смогла противопоставить коллективу Тото Вольффа.

Вся гонка в США строилась на шинных стратегиях. Впрочем, Ferrari не пришлось особо раздумывать по ходу гонки над тем как победить, скорее пришлось думать, как не проиграть совсем. Себастьян Феттель довольно быстро покинул гонку из-за сломанной подвески, а у Шарля Леклера на эту гонку стоял старый мотор. Так что четвертое место Леклера - максимум, что смогла взять Ferrari в США. Под конец гонки вторая позиция Хэмилтона оказалась под угрозой со стороны Макса Ферстаппена, у которого шины были несколько свежее, но Максу не хватило времени, чтобы догнать Льюиса на расстояние атаки.

Mercedes выиграл в США дубль, третью ступеньку на подиуме занял Макс Ферстаппен из Red Bull Racing. Даниил Квят финишировал 10-м.

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