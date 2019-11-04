У берегов Западной Африки пираты похитили с корабля девять моряков

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пираты напали на судно MV Bonita ("ЭмВи Бонита"), принадлежащее норвежской судоходной компании J. J. Ugland ("Джей Джей Угланд"), у берегов западноафриканского государства Бенин и похитили девять членов экипажа. Об этом в воскресенье сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании.

По ее данным, инцидент произошел 2 ноября, когда судно стояло на якоре. Члены экипажа, которых не тронули пираты, оповестили местные власти о нападении и пришвартовались в порту города Котону, указали в компании.