В Пентагоне заявили, что американские военные в Сирии под обстрел не попали
09:40 04.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащие США, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, в воскресенье не попали под обстрел, снаряды упали примерно в километре от дороги, по которой они двигались. Об этом корр. ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального командования (СЕНТКОМ) американских Вооруженных сил (ВС).
"3 ноября американский патруль на северо-востоке Сирии стал свидетелем многочисленных артиллерийских ударов", - отметил представитель командования. По его словам, снаряды упали "в километре от дороги, по которой они двигались". "Патрульные не попали [под огонь]", - подчеркнули в пресс- службе.
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