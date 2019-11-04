В Пентагоне заявили, что американские военные в Сирии под обстрел не попали

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие США, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, в воскресенье не попали под обстрел, снаряды упали примерно в километре от дороги, по которой они двигались. Об этом корр. ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального командования (СЕНТКОМ) американских Вооруженных сил (ВС).

"3 ноября американский патруль на северо-востоке Сирии стал свидетелем многочисленных артиллерийских ударов", - отметил представитель командования. По его словам, снаряды упали "в километре от дороги, по которой они двигались". "Патрульные не попали [под огонь]", - подчеркнули в пресс- службе.