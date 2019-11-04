Экс-министр юстиции Украины: У Зеленского нет силовиков...
09:50 04.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Политические оппоненты Владимира Зеленского используют ситуацию с отводом войск в Донбассе как удобный повод для отстранения его от должности президента Украины. Такое мнение высказала экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.
По ее словам, противники действующего главы государства сделали хороший политический ход, назвав капитуляцией выполнение международных обязательств Киева об отводе войск в Донбассе и устраивая акции протеста по этому поводу. "Раскачивают не потому что разведение войск, а потому что нужно свергнуть Зеленского. А повод такой удобный - капитуляция", - пояснила она в эфире телеканала "112 Украина".
Лукаш также выразила мнение, что президент за время нахождения у власти не смог наладить работу силовых ведомств и заручиться их поддержкой. "У Зеленского нет силовиков. [Министр внутренних дел Арсен] Аваков - человек Зеленского? Что там делает Служба безопасности Украины, я вообще не понимаю", - подчеркнула она.
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