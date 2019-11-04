Американские танки будут маневрировать совсем рядом с границей Беларуси со стороны Литвы
10:24 04.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Масштабные маневры Gelezinis Vilkas 2019 - II ("Железный волк - 2019 - II") с участием около 4 тыс. военнослужащих из 11 стран Североатлантического альянса и более 1 тыс. единиц боевой техники начались в понедельник в Литве. Об этом сообщило командование Литовской армии.
"Целью маневров, в которых задействованы подразделения Литвы, а также личный состав и техника союзников по НАТО, является отработка взаимодействия этих сил и средств по эффективному планированию и выполнению боевых задач", - отмечается в сообщении.
Учения пройдут на полигоне Литовской армии в районе города Пабраде (у границы с Белоруссией), куда в октябре прибыл батальон Вооруженных сил США, в составе которого находятся около 500 военнослужащих, 30 танков Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley. Другая военная техника с мест постоянной дислокации в район учений проследует гражданскими автострадами в сопровождении военной полиции.
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