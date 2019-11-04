0
0
106
НОВОСТИ

Американские танки будут маневрировать совсем рядом с границей Беларуси со стороны Литвы

10:24 04.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Масштабные маневры Gelezinis Vilkas 2019 - II ("Железный волк - 2019 - II") с участием около 4 тыс. военнослужащих из 11 стран Североатлантического альянса и более 1 тыс. единиц боевой техники начались в понедельник в Литве. Об этом сообщило командование Литовской армии.

"Целью маневров, в которых задействованы подразделения Литвы, а также личный состав и техника союзников по НАТО, является отработка взаимодействия этих сил и средств по эффективному планированию и выполнению боевых задач", - отмечается в сообщении.

Учения пройдут на полигоне Литовской армии в районе города Пабраде (у границы с Белоруссией), куда в октябре прибыл батальон Вооруженных сил США, в составе которого находятся около 500 военнослужащих, 30 танков Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley. Другая военная техника с мест постоянной дислокации в район учений проследует гражданскими автострадами в сопровождении военной полиции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:50 04.11.2019
Экс-министр юстиции Украины: У Зеленского нет силовиков...
0
123
09:40 04.11.2019
В Пентагоне заявили, что американские военные в Сирии под обстрел не попали
0
134
09:15 04.11.2019
У берегов Западной Африки пираты похитили с корабля девять моряков
0
137
09:00 04.11.2019
Синоптики 4 ноября ожидают новый температурный рекорд в Москве
0
155
00:01 04.11.2019
Льюис Хэмилтон в шестой раз выиграл чемпионат мира "Формулы-1"
0
571
19:57 03.11.2019
Белорусские археологи, вероятно, нашли печать Мономаха
0
967
19:54 03.11.2019
Песков: Здравоохранение в России, видимо, просто не так отлажено
0
1014
19:51 03.11.2019
Венесуэла зеркально объявила дипломатов из Сальвадора персонами нон-грата
0
707
18:16 03.11.2019
Зюганов: Я полагаю, что гарант должен гарантировать нормальный политический процесс...
0
867
17:46 03.11.2019
В Израиле материалы по делу об экстрадиции Буркова покажут прессе
0
815

Возврат к списку