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МИД Эстонии не рекомендует президенту страны ехать в Москву на День Победы

11:10 04.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Эстонии не ведет подготовку к визиту президента республики Керсти Кальюлайд в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Об этом сообщил в понедельник глава внешнеполитического ведомства Урмас Рейнсалу.

"Если вам интересно, ведутся ли приготовления в министерстве иностранных дел, то мой ответ - "нет", - заявил он порталу Э-эр-эр. По словам Рейнсалу, эстонский МИД однозначно рекомендует президенту не совершать подобный визит.

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