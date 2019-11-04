МИД Эстонии не рекомендует президенту страны ехать в Москву на День Победы
11:10 04.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД Эстонии не ведет подготовку к визиту президента республики Керсти Кальюлайд в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Об этом сообщил в понедельник глава внешнеполитического ведомства Урмас Рейнсалу.
"Если вам интересно, ведутся ли приготовления в министерстве иностранных дел, то мой ответ - "нет", - заявил он порталу Э-эр-эр. По словам Рейнсалу, эстонский МИД однозначно рекомендует президенту не совершать подобный визит.
Новости
- 12:40 04.11.2019
- Замминистра культуры Удмуртии попал под арест
- 11:30 04.11.2019
- Китайский луноход прошел более 300 км по обратной стороне Луны
- 10:24 04.11.2019
- Американские танки будут маневрировать совсем рядом с границей Беларуси со стороны Литвы
- 09:50 04.11.2019
- Экс-министр юстиции Украины: У Зеленского нет силовиков...
- 09:40 04.11.2019
- В Пентагоне заявили, что американские военные в Сирии под обстрел не попали
- 09:15 04.11.2019
- У берегов Западной Африки пираты похитили с корабля девять моряков
- 09:00 04.11.2019
- Синоптики 4 ноября ожидают новый температурный рекорд в Москве
- 00:01 04.11.2019
- Льюис Хэмилтон в шестой раз выиграл чемпионат мира "Формулы-1"
- 19:57 03.11.2019
- Белорусские археологи, вероятно, нашли печать Мономаха
- 19:54 03.11.2019
- Песков: Здравоохранение в России, видимо, просто не так отлажено
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать