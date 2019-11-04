Замминистра культуры Удмуртии попал под арест
12:40 04.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд в Удмуртии арестовал заместителя министра культуры республики, задержанного при получении крупной взятки. Об этом сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по республике.
"Следственными органами СК России по Удмуртской Республике по материалам республиканского УФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра культуры Удмуртской Республики по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). 1 ноября при получении второй части взятки, общий размер которой составил 280 тыс. рублей, чиновник задержан с поличным сотрудниками ФСБ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что "задержанному предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, по ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".
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