Вторая партия ЗРК С-400 может поступить в Турцию с задержкой
13:00 04.11.2019 Источник: Интерфакс
Поставки второй партии российских ЗРК С-400 "Триумф" Турции может быть осуществлена позднее графика, заявил руководитель секретариата турецкой оборонной промышленности Исмаил Демир.
В интервью телеканалу NTV чиновник пояснил, что отсрочка, возможно, связана с переговорами по деталям передачи технологий и налаживанием совместного производства.
Демир подтвердил, что российская сторона предложила Анкаре закупки российских истребителей, это предложение находится в процессе рассмотрения, решение будет принято после "всестороннего анализа".
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