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АР: Иран использует 60 центрифуг нового поколения для обогащения урана

14:20 04.11.2019 Источник: Интерфакс

Глава Организации ядерной энергии Ирана Али Акбар Салехи признал, что в настоящее время в стране действуют 60 усовершенствованных центрифуг по обогащению урана IR-6, сообщило агентство Associated Press (АР).

Агентство обмечает, что это вдвое больше, чем об этом было известно ранее, хотя Иран предупреждал о намерениях увеличить количество центрифуг.

Ядерная сделка ограничивает использование Ираном только 5 тыс. 060 центрифуг первого поколения IR-1. С запуском центрифуг нового поколения IR-6 Иран до года сокращает, по оценкам экспертов, сроки, необходимые ему для создания ядерного оружия.

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