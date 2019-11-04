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Киев направил в Москву ноту с требованием вернуть катера, задержанные в Керченском проливе в прошлом году

14:14 04.11.2019 Источник: Интерфакс

Киев потребовал вернуть корабли Военно-морских сил ВСУ, задержанные в районе Керченского пролива в 2018 году, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"МИД направил ноту России с требованием указать координаты и время, когда мы можем забрать наши корабли", - сказал Пристайко на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу в понедельник в Киеве.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. В ФСБ РФ характеризовали инцидент как провокацию. 

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