В топ-10 городов России с самой качественной городской средой вошли семь населенных пунктов Подмосковья

14:58

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ представило результаты оценки качества городской среды в России. Данный индекс используется в реализации положений майского указа президента и нацпроекта «Жилье», в том числе для определения размера федеральной субсидии бюджетам регионов на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды. В группе с самыми высокими оценками оказались сразу несколько городов из Московской области.

Каждый город мог получить от 0 до 360 баллов: оценку до 180 баллов получают города с неблагоприятной городской средой, выше 180 - с благоприятной. Министерство не стало составлять единый рейтинг городов: на сайте все населенные пункты разбиты по разным группам - по алфавиту, регионам, населению. Такой сводный рейтинг составила газета «Ведомости».

Наивысшую оценку получила Москва - 276 баллов. А вот вторым городом по качеству городской среды стал не Санкт-Петербург, а подмосковный Реутов (252): согласно исследованию, здесь уровень обеспечения людей жильем выше, чем в Москве, а качество общественно-деловой инфраструктуры лучше, чем в Петербурге. Вместе с Реутовым в десятку лучших городов России вошли еще шесть населенных пунктов Подмосковья: Видное (232), Красногорск (230), Одинцово (229), Истра (229), Мытищи (225) и Долгопрудный (225).

Георгий Соловьев