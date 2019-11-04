0
0
104
НОВОСТИ

Минфин Белоруссии подсчитал убытки от прекращения "перетаможки" российской нефти

15:55 04.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери доходной части бюджета Белоруссии в 2020 году от прекращения "перетаможки" российской нефти составят 951 млн белорусских рублей (около 423,6 млн долларов). Об этом заявил в понедельник, выступая в парламенте, первый заместитель министра финансов республики Юрий Селиверстов.

"Потери по сравнению с 2019 годом доходов от поступления средств от так называемой перетаможки составят 951 млн рублей", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:15 04.11.2019
Британские власти не собираются продлевать сроки переходного периода после Brexit
0
109
14:58 04.11.2019
В топ-10 городов России с самой качественной городской средой вошли семь населенных пунктов Подмосковья
0
231
14:20 04.11.2019
АР: Иран использует 60 центрифуг нового поколения для обогащения урана
0
244
14:14 04.11.2019
Киев направил в Москву ноту с требованием вернуть катера, задержанные в Керченском проливе в прошлом году
0
269
13:00 04.11.2019
Вторая партия ЗРК С-400 может поступить в Турцию с задержкой
0
323
12:40 04.11.2019
Замминистра культуры Удмуртии попал под арест
0
296
11:30 04.11.2019
Китайский луноход прошел более 300 км по обратной стороне Луны
0
440
11:10 04.11.2019
МИД Эстонии не рекомендует президенту страны ехать в Москву на День Победы
0
413
10:24 04.11.2019
Американские танки будут маневрировать совсем рядом с границей Беларуси со стороны Литвы
0
462
09:50 04.11.2019
Экс-министр юстиции Украины: У Зеленского нет силовиков...
0
444

Возврат к списку