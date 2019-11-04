Минфин Белоруссии подсчитал убытки от прекращения "перетаможки" российской нефти

15:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери доходной части бюджета Белоруссии в 2020 году от прекращения "перетаможки" российской нефти составят 951 млн белорусских рублей (около 423,6 млн долларов). Об этом заявил в понедельник, выступая в парламенте, первый заместитель министра финансов республики Юрий Селиверстов.

"Потери по сравнению с 2019 годом доходов от поступления средств от так называемой перетаможки составят 951 млн рублей", - сказал он.