Британские власти не собираются продлевать сроки переходного периода после Brexit

16:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не собирается просить ЕС о продлении сроков переходного периода после Brexit. Об этом заявил в понедельник официальный представитель главы кабмина.

"Британское правительство не будет продлевать переходный период, который начнется после вступления в силу соглашения о Brexit", - приводит его слова агентство Рейтер.