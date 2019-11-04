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НОВОСТИ

Британские власти не собираются продлевать сроки переходного периода после Brexit

16:15 04.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не собирается просить ЕС о продлении сроков переходного периода после Brexit. Об этом заявил в понедельник официальный представитель главы кабмина.

"Британское правительство не будет продлевать переходный период, который начнется после вступления в силу соглашения о Brexit", - приводит его слова агентство Рейтер.

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