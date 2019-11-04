Киев назвал условие и дату начала развода сил у поселка Петровское

17:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведение сил и средств у поселка Петровское начнется 8 ноября в случае соблюдения режима тишины. Об этом в понедельник заявил руководитель силовой операции Вооруженных сил Украины в Донбассе Владимир Кравченко.

"Мы уже предоставили письмо в ОБСЕ, 7 [ноября] - приступаем, 8 [ноября] - фактически разводим [силы и средства], если не будет нарушения режима тишины", - цитирует Кравченко агентство Укринформ.

Ранее в понедельник представители Донецкой народной республики (ДНР) выпустили в районе Петровского сигнальную ракету белого цвета в знак готовности к отводу сил на данном участке. Однако зеркальных действий с украинской стороны не последовало. Глава МИД Украины Вадим Пристайко пояснил несостоявшееся разведение сил нарушением режима тишины. По его словам, для отвода необходимо соблюдение этого режима в течение семи дней.