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Киев назвал условие и дату начала развода сил у поселка Петровское

17:15 04.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведение сил и средств у поселка Петровское начнется 8 ноября в случае соблюдения режима тишины. Об этом в понедельник заявил руководитель силовой операции Вооруженных сил Украины в Донбассе Владимир Кравченко.

"Мы уже предоставили письмо в ОБСЕ, 7 [ноября] - приступаем, 8 [ноября] - фактически разводим [силы и средства], если не будет нарушения режима тишины", - цитирует Кравченко агентство Укринформ.

Ранее в понедельник представители Донецкой народной республики (ДНР) выпустили в районе Петровского сигнальную ракету белого цвета в знак готовности к отводу сил на данном участке. Однако зеркальных действий с украинской стороны не последовало. Глава МИД Украины Вадим Пристайко пояснил несостоявшееся разведение сил нарушением режима тишины. По его словам, для отвода необходимо соблюдение этого режима в течение семи дней.

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