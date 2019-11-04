Детсад и спорткомплекс с бассейном построят в Котловке в ходе реновации
18:02 04.11.2019
Также планируется реконструировать улицы Дмитрия Ульянова и Большая Черемушкинская, а новая дорога свяжет Большую Черемушкинскую улицу и улицу Винокурова.
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