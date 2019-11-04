Детсад и спорткомплекс с бассейном построят в Котловке в ходе реновации

18:02

В районе Котловка жители в рамках программы реновации переселяются в новые дома. «В Котловке активно идет переселение. Из 238 семей — участников программы 76 процентов уже выбрали квартиры и заключили договоры, еще 12 процентов приглашены для их подписания, пять процентов получили компенсации или занимаются оформлением документов. Из трех домов жители переезжают в две современные новостройки. Проект разработан таким образом, чтобы вокруг этих зданий, где уже живут участники программы реновации, вырос современный квартал с социальными объектами, зелеными зонами и благоустроенными пространства ми. В квартале построят детский сад, который смогут посещать 200 малышей. Взрослые получат возможность заниматься спортом в новом физкультурно-оздоровительном комплексе, в составе которого также будет бассейн», — рассказала начальник территориальной проектно-планировочной мастерской Юго-Западного, Троицкого и Новомосковского административных округов ГБУ «ГлавАПУ» Алина Боцуляк.



Также планируется реконструировать улицы Дмитрия Ульянова и Большая Черемушкинская, а новая дорога свяжет Большую Черемушкинскую улицу и улицу Винокурова.