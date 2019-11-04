Великобритания понизила уровень террористической угрозы
18:05 04.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Великобритании понизили уровень террористической угрозы в стране с "серьезного" до "существенного". Об этом сообщила в понедельник глава МВД Королевства Прити Пател, заявление которой приводит агентство Рейтер.
При этом министр отметила, что риск террористических вылазок в стране сохраняется. "Несмотря на изменение уровня угрозы, терроризм остается одним из наиболее явных и непосредственных рисков для нашей национальной безопасности", - заявила министр. Она пояснила, что "существенный" уровень означает высокий риск совершения терактов.
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