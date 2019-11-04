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Россия увеличила помощь Африке на 10 млн долл в год

20:50 04.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет ежегодно выделять на 10 млн долларов больше для помощи Африке через фонды Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Об этом заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Таким образом, общая сумма помощи Африке через данные программы составит около 30 млн долларов.

"Совсем недавно наше правительство приняло решение об увеличении российских добровольных ежегодных взносов в ВПП за счет дополнительного пакета в 10 млн долларов, - сказал зампостпреда. - Эти средства будут каждый год направляться в фонд программы на содействие Африке".

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