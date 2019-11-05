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Америка запустила процесс официального выхода из Парижского договора по климату

07:15 05.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США в понедельник начали официальный процесс выхода из Парижского соглашения по климату, который завершится через год. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Госдепартамента заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

"США сегодня начали процесс выхода из Парижского соглашения. Согласно условиям соглашения, США направили официальное уведомление о выходе в ООН, - отмечается в тексте. - Выход будет завершен через год после направления уведомления".

"Президент США Дональд Трамп еще 1 июня 2017 года заявил о решении выйти из договора, поскольку он возлагал непрозрачные экономические обязательства на американских рабочих, бизнес и налогоплательщиков, - говорится в заявлении. - США сократили все типы выбросов <...>. Результаты говорят сами за себя: вредные выбросы с 1970 по 2018 год сократились на 74%, а выбросы парниковых газов с 2005 по 2017 год упали на 13%".

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