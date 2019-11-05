Джонсон рассказал, что он сделает сразу после переизбрания, если это случится

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в случае победы на выборах в декабре сразу же внесет на рассмотрение парламента проект соглашения с ЕС по Brexit. Такое обещание глава правительства и лидер правящей Консервативной партии сделал в письме лидеру оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбину.

"Если я буду избран премьер-министром, то в первый же день работы нового парламента мы начнем процесс по реализации Brexit и мы покинем [ЕС] к концу января на основании новой сделки, которая уже согласована (с Брюсселем - прим. ТАСС)", - написал Джонсон. Копию письма он разместил в "Твиттере".