Джонсон рассказал, что он сделает сразу после переизбрания, если это случится
07:30 05.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в случае победы на выборах в декабре сразу же внесет на рассмотрение парламента проект соглашения с ЕС по Brexit. Такое обещание глава правительства и лидер правящей Консервативной партии сделал в письме лидеру оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбину.
"Если я буду избран премьер-министром, то в первый же день работы нового парламента мы начнем процесс по реализации Brexit и мы покинем [ЕС] к концу января на основании новой сделки, которая уже согласована (с Брюсселем - прим. ТАСС)", - написал Джонсон. Копию письма он разместил в "Твиттере".
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