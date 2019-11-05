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Во вторник в Москве по прогнозу воздух прогреется до +14С

07:45 05.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дождь, ветер и до 14 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице будет облачно, пройдет дождь, температура воздуха составит 12-14 градусов тепла. В ночь на среду она опустится до плюс 9 градусов. Ожидается южный и юго-западный ветер скоростью 5-10 м/ с, местами возможны порывы до 18 м/с. Атмосферное давление составит около 734 мм ртутного столба.

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