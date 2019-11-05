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Власти Гонконга могут амнистировать осужденных участников протестных акций

08:15 05.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Гонконга изучает возможность предоставления амнистии задержанным участникам протестных акций, однако только после завершения судебного процесса над ними. Об этом во вторник сообщила радиостанция Ар-ти-эйч-кей со ссылкой на правительственные источники.

По их данным, речь не идет об автоматическом объявлении всеобщей амнистии - решения будут приниматься после рассмотрения дел в индивидуальном порядке.

Ранее глава местной администрации Кэрри Лам заявляла о недопустимости требований об освобождении участников уличных беспорядков без суда и следствия, поскольку это "идет вразрез с верховенством права". В то же время статья 48 Основного закона (гонконгская мини-конституция) предусматривает возможность решения вопроса о помиловании главой исполнительной власти уже осужденных правонарушителей или смягчении им наказания.

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