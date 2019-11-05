Власти Гонконга могут амнистировать осужденных участников протестных акций
08:15 05.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация Гонконга изучает возможность предоставления амнистии задержанным участникам протестных акций, однако только после завершения судебного процесса над ними. Об этом во вторник сообщила радиостанция Ар-ти-эйч-кей со ссылкой на правительственные источники.
По их данным, речь не идет об автоматическом объявлении всеобщей амнистии - решения будут приниматься после рассмотрения дел в индивидуальном порядке.
Ранее глава местной администрации Кэрри Лам заявляла о недопустимости требований об освобождении участников уличных беспорядков без суда и следствия, поскольку это "идет вразрез с верховенством права". В то же время статья 48 Основного закона (гонконгская мини-конституция) предусматривает возможность решения вопроса о помиловании главой исполнительной власти уже осужденных правонарушителей или смягчении им наказания.
НОВОСТИ
- 08:25 05.11.2019
- Юридические лица в России не торопятся оплачивать счета по вывозу мусора
- 08:00 05.11.2019
- В китайский "Один пояс - один путь" вошли уже 137 стран
- 07:45 05.11.2019
- Во вторник в Москве по прогнозу воздух прогреется до +14С
- 07:30 05.11.2019
- Джонсон рассказал, что он сделает сразу после переизбрания, если это случится
- 07:15 05.11.2019
- Америка запустила процесс официального выхода из Парижского договора по климату
- 07:00 05.11.2019
- "Левада-центр" провел опрос о деятельности Навального
- 20:50 04.11.2019
- Россия увеличила помощь Африке на 10 млн долл в год
- 18:05 04.11.2019
- Великобритания понизила уровень террористической угрозы
- 18:02 04.11.2019
- Детсад и спорткомплекс с бассейном построят в Котловке в ходе реновации
- 17:15 04.11.2019
- Киев назвал условие и дату начала развода сил у поселка Петровское
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать