Юридические лица в России не торопятся оплачивать счета по вывозу мусора
08:25 05.11.2019 Источник: РБК
Денис Буцаев, гендиректор «Российского экологического оператора», который отвечает за реализацию в России стартовавшей в начале 2019 года мусорной реформы.
«В отношении физических лиц мы видим улучшение ситуации. В отношении юридических лиц ничего не меняется, и это нас серьезно настораживает. За полгода ситуация в некоторых регионах ухудшилась», — отметил Буцаев.
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