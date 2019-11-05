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Глава украинского Минэнерго: Страна готова остановить транзит газа из России

08:45 05.11.2019 Источник: РБК

Киев готов прекратить транзит российского газа, так как в ее подземных хранилищах «рекордное количество» запасов. Об этом в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил глава украинского Минэнерго Алексей Оржель.

«Если говорить о газе — а я являюсь непосредственным участником переговоров о подписании транзитного договора — мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории», — сказал он (цитата по «Укринформу»).

По его словам, в украинских хранилищах находится «рекордное количество газа» — 21,7 млрд куб. м. Оржель отметил, что Украина ни в коем случает не исключает подписание договора на транзит газа с Россией, так как получение за него средств является приоритетом для страны.

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