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Ученые опубликовали данные, полученные с границы Солнечной системы с "Вояджера-2"

08:55 05.11.2019 Источник: РБК

Ученые получили данные с американского межпланетного аппарата «Вояджер-2», который в прошлом году вышел в межзвездное пространство. Результаты исследований опубликовали в журнале Nature Astronomy, сообщается на сайте NASA.

Всего в журнале вышло пять научных статей. В них ученые описали то, что наблюдали во время и после прохождения аппарата через гелиосферу. В исследованиях описывается работа пяти приборов «Вояджер-2»: датчика магнитного поля, двух приборов для обнаружения энергетических частиц и еще двух — для изучения плазмы.

«Полученные результаты помогают создать картину этой космической береговой линии, где заканчивается окружающая среда, созданная нашим Солнцем, и начинается огромный океан межзвездного пространства», — говорится в сообщении.

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