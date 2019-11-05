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НОВОСТИ

В РФ может вернуться понятие "военной тайны"

09:00 05.11.2019 Источник: Известия

В российское законодательство может вернуться понятие военной тайны. По данным источников «Известий» в Минобороны, соответствующий вопрос сейчас прорабатывают в ведомстве. Под юридический термин «тайна в области обороны» подпадут сведения, касающиеся вооружения, комплектования и дислокации войск, а также планов мобилизации — сейчас эта информация относится к государственной тайне. Требования закона будут распространяться только на военнослужащих. Лица, допущенные к тайным данным, получат определенные привилегии, а за разглашение введут наказание вплоть до уголовного.

Эксперты указывают, что действующий закон «О гостайне» не закрывает все лазейки для утечек, но предупреждают, что эффективность нового документа будет зависеть от правоприменения.

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