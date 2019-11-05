В РФ может вернуться понятие "военной тайны"
09:00 05.11.2019 Источник: Известия
Эксперты указывают, что действующий закон «О гостайне» не закрывает все лазейки для утечек, но предупреждают, что эффективность нового документа будет зависеть от правоприменения.
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