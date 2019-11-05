Турецкие власти заявили о задержании сестры аль-Багдади

09:05 Источник: Русская служба Би-би-си

Турецкие власти утверждают, что им удалось задержать старшую сестру бывшего лидера джихадистской группировки Исламское государство (ИГ, запрещена на территории РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Агентство Рейтер со ссылкой на турецкого чиновника сообщает, что 65-летнюю Расмию Авад задержали в городе Азаз в провинции Алеппо на севере Сирии. Этот регион оказался под контролем Турции, после того как турецкие войска начали военную операцию против курдов в начале октября.



"С ее помощью мы надеемся лучше понять, как устроена группировка", - цитирует Рейтер неназванного чиновника. Достоверного подтверждения информации о задержании родственницы джихадиста пока нет.



О ней самой тоже почти ничего неизвестно. На данный момент ее обвиняют в том, что она состояла в экстремистской организации, правда, как говорят эксперты, остается неясным, сколько времени она проводила с братом и каким объемом информации располагает.



"Я не думаю, что она участвовала в планировании нападений, но она может знать о каналах контрабанды, знать людей, которым Багдади доверял, организации в Ираке, которые помогали ей и ее семье перемещаться из страны в страну", - говорит эксперт по контртерроризму Института Хадсона Майк Преджент.



В момент задержания Расмия Авад находилась в фургоне, в котором она жила вместе с мужем, невесткой и пятью детьми. Саму Авад, ее мужа и невестку сейчас, по утверждению Турции, допрашивают турецкие власти.



У аль-Багдади было пятеро братьев и несколько сестер, но неизвестно, сколько из них еще живы. Русская служба Би-би-си

