Турецкие власти заявили о задержании сестры аль-Багдади
09:05 05.11.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Турецкие власти утверждают, что им удалось задержать старшую сестру бывшего лидера джихадистской группировки Исламское государство (ИГ, запрещена на территории РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Агентство Рейтер со ссылкой на турецкого чиновника сообщает, что 65-летнюю Расмию Авад задержали в городе Азаз в провинции Алеппо на севере Сирии. Этот регион оказался под контролем Турции, после того как турецкие войска начали военную операцию против курдов в начале октября.
"С ее помощью мы надеемся лучше понять, как устроена группировка", - цитирует Рейтер неназванного чиновника. Достоверного подтверждения информации о задержании родственницы джихадиста пока нет.
О ней самой тоже почти ничего неизвестно. На данный момент ее обвиняют в том, что она состояла в экстремистской организации, правда, как говорят эксперты, остается неясным, сколько времени она проводила с братом и каким объемом информации располагает.
"Я не думаю, что она участвовала в планировании нападений, но она может знать о каналах контрабанды, знать людей, которым Багдади доверял, организации в Ираке, которые помогали ей и ее семье перемещаться из страны в страну", - говорит эксперт по контртерроризму Института Хадсона Майк Преджент.
В момент задержания Расмия Авад находилась в фургоне, в котором она жила вместе с мужем, невесткой и пятью детьми. Саму Авад, ее мужа и невестку сейчас, по утверждению Турции, допрашивают турецкие власти.
У аль-Багдади было пятеро братьев и несколько сестер, но неизвестно, сколько из них еще живы. Русская служба Би-би-си
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