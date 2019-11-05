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НОВОСТИ

В Казани спасатели сняли c 50-метровой высоты парализованного крановщика

09:32 05.11.2019

В Казани спасатели сняли с башенного крана крановщика, которого парализовало во время работы. Об этом сообщили в издании "Волжская правда". Инцидент произошел вечером 4 ноября на стройке по улице Умырзая. 

Выяснилось, что у мужчины обострился ревматизм, в результате чего у него парализовало всю левую сторону тела. 

Спасатели поднялись наверх при помощи альпинистского снаряжения и спустили мужчину по страховочной системе. ren.tv

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