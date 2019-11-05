В Казани спасатели сняли c 50-метровой высоты парализованного крановщика

09:32

В Казани спасатели сняли с башенного крана крановщика, которого парализовало во время работы. Об этом сообщили в издании "Волжская правда". Инцидент произошел вечером 4 ноября на стройке по улице Умырзая.

Выяснилось, что у мужчины обострился ревматизм, в результате чего у него парализовало всю левую сторону тела.



Спасатели поднялись наверх при помощи альпинистского снаряжения и спустили мужчину по страховочной системе. ren.tv

