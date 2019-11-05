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НОВОСТИ

Гонкуровскую премию за 2019 год получил французский писатель Жан-Поль Дюбуа

10:00 05.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Гонкуровской премии за 2019 год удостоен французский писатель Жан-Поль Дюбуа. Премия состоит из символической денежной суммы, но ее лауреаты приобретают значительный вес и признание в литературной среде.

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